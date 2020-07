Kurski wziął ślub kościelny po raz drugi. Terlikowski komentuje

"Postępująca akceptacja rozwodów i ponownych związków, a także nadużywanie (podkreślam nadużywanie, bo czasem trzeba je orzec) stwierdzenia nieważności zawartego małżeństwa jest częścią tego samego procesu osłabiania małżeństwa i rodziny, co próby zmieniania rozumienia małżeństwa - przez ruch tzw. równości małżeńskiej - podejmowane przez lewicę" - pisze.

"Zostawianie furtek, poszerzanie ich sprawia, że coraz częściej zamiast walczyć o małżeństwo (a czasem jest to trudne) wybiera się rozwód i zgłoszenie się do sądu biskupiego, żeby ten orzekł nieważność. O uzdrowieniu węzła niewiele się już mówi, o terapii też, o tym, że małżeństwo bywa trudne, że zawarte jest w nim przebaczenie tego, co czasem przebaczyć trudno też nie" - przyznaje.