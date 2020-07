Oświadczenie Jacka Kurskiego po publikacji "Gazety Wyborczej"

ZOBACZ TAKŻE: Jacek Kurski wziął drugi ślub

- Znałam Kurskich od zawsze. Bardzo przyjaźniłam się z ich najstarszym synem Zdzisławem. Traktowałam go jak starszego brata. Darzyłam zaufaniem. Teraz wiem, że on mnie najpierw oswajał. Często mnie przytulał, bawił się ze mną, gdy miałam siedem-osiem lat. Zaczął mnie krzywdzić, gdy skończyłam dziewięć. Przestał, gdy dostałam pierwszy okres. Może się bał, że zajdę w ciążę? Dopiero teraz jestem to w stanie poukładać chronologicznie i przyczynowo-skutkowo - opisuje Magdalena Nowakowska. Jak relacjonuje, na początku miała „czarną dziurę” w pamięci. W trakcie śledztwa wspomnienia wróciły ze zdwojoną siłą. Nastolatka zaczęła mieć napady lękowe, później doszło do próby samobójczej. Nie wiedziałam, co się dzieje. Moja terapeutka poprosiła mnie, gdy już byłam nastolatką, żebym przyniosła jej rysunki z dzieciństwa. Stwierdziła, że na każdym z nich pojawia się motyw męskiego członka. Rysowałam falliczne bazgroły. Kiedy spotkałam na ulicy czy w sklepie kogoś podobnego do Zdzisława, miałam natychmiast odruch wymiotny. Przypominał mi się jego penis w mojej buzi i nie mogłam tego dnia nic zjeść. Miałam problem, kiedy ktoś za mną stawał – napięte plecy, wszystko mnie bolało – bo Zdzisław brał mnie od tyłu - powiedziała Nowakowska na łamach "Gazety Wyborczej”"