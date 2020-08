Jacek Kurski oburzony wynikami badań Nielsena

Kurski jest zadowolony z wyników oglądalności Ligi Mistrzów w TVP, ale nie podoba mu się, że NAM je rzekomo zaniża. - Z tej mierzonej przez monopolistę telemetrycznego (NAM - przyp. red.) - średnio. Przepada nam nawet 1-1,5 mln widzów – przyznał w rozmowie z WP. Stwierdził też, że wpływ na to ma zmiana posiadacza praw do pokazywania rozgrywek. Od 2018 r. ma je Polsat, przejął od Canal+. TVP wykupiło sublicencję.

Dodaje też, że MOR jest bardziej uczciwy w swoich pomiarach niż Nielsen. - Uczciwość naszego podejścia do pomiaru polega na tym, że model oglądalności rzeczywistej bazuje na jednym z operatorów, którego posiadaczem jest właśnie aktualny posiadacz praw do meczów Ligi Mistrzów. […] Jestem więc zadowolony, ale z rzeczywistej oglądalności. Jesteśmy w końcu po to, aby wszyscy mieli dostęp do wysokogatunkowego sportu. Ale słupków żal. Bo jesteśmy pozbawiani tego, co realnie mamy – stwierdził.