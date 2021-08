Jacek Cygan nie wiedział, że TVP zmienia jego piosenkę z czołówki "Klanu"

Wtedy oczywiście nikt nie mógł wiedzieć tego, co wiemy o nim dziś: w którą stronę to pójdzie i jak się będzie rozwijało przez kolejne lata i dekady. Powiedział mi wszystko, co mógł mi wtedy powiedzieć. Ale w zasadzie było to tylko tyle, że to serial o życiu polskiej rodziny mieszkającej na warszawskiej Sadybie. A ja wtedy mieszkałem na Sadybie. Ale co ważniejsze, powiedział mi, że zamówienie jest w zasadzie "na wczoraj".