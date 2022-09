Jacek Braciak o politycznych podziałach w środowisku aktorskim. Mocne słowa aktora

Braciak udzielił wywiadu serwisowi Onet Kultura, w którym zapytano go o podziały polityczne panujące w środowisku aktorskim. Z czego w jego oczach się biorą? - Na przykład z tego, że udział w produkcji Telewizji Polskiej przez niektórych poczytywany jest jako deklaracja ideologiczna. Mówią, że wystąpienie tam oznacza "zgadzanie się z tą tubą propagandową". Oczywiście TVP jest nią w istocie, szczególnie części publicystyczne, jednak to nie znaczy, że wszystkie kanały należy bojkotować. Od kolegów słyszę: "Gram w TVN-ie, ale do publicznej nie chodzę". TVN też ma określony profil. Bardzo żałuję, że polska telewizja nie potrafi być wolna od tych najprostszych podziałów. Nie, nie dotyczy to tylko TVP. Nie widzę żadnej różnicy między serialem TVP a TVN. Ta pierwsza, przynajmniej na razie, nie robi seriali propagandowych - powiedział Braciak.