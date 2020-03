Jacek Borkowski żadnej pracy się nie boi: "Dzięki takim zajęciom przetrwałem trudny czas"

Zagrożenie zachorowania na koronawirus jest na tyle duże, że czołowe produkcje serialowe, w tym również "Klan" zostały tymczasowo zawieszone, a premiery filmów i spektakli przeniesiono na bliżej nieokreślony termin. Gwiazdy z dnia na dzień tracą swoje jedyne źródło dochodów, jest to więc czas, który wymaga znalezienia nowego źródła finansowania. Jacek Borkowski jest całkowicie spokojny i rozważa powrót do działań, które wykonywał w przeszłości.

- Na razie stosujemy się do odgórnych zaleceń i prace na planie ''Klanu'' zostały zawieszone. Więc musimy czekać, aż sytuacja się unormuje. Ale trzeba z uśmiechem przez to przejść, bo cóż innego nam pozostaje? - wyznał w rozmowie z "Faktem".

Aktor ponad trzydzieści lat temu był w podobnej sytuacji i świetnie sobie poradził. To były czasy, kiedy kreatywność i przedsiębiorczość były na wagę złota.

Czyżby znów zamierzał wrócić do pracy w usługach? Choć jego odpowiedź wydaje się być żartobliwie, to kto wie, do czego doprowadzi przedłużający się czas kwarantanny.