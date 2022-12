Izabella Krzan zaprosiła mamę do programu. Widać, po kim odziedziczyła urodę

- Święta to gęś. Zawsze była ogromnym rarytasem. Jeżeli szliśmy na pasterkę, to po niej. A jeśli nie szliśmy, bo pogoda nie sprzyjała, to o północy wszyscy, a mam troje rodzeństwa, wychodzili i szli do kuchni, żeby skubnąć tej gęsi - opowiadała mama Izy.