Izabella Krzan wynurza się z wody na rajskich wakacjach

Izabella Krzan ma ostatnio sporo pracy. Do jej obowiązków dochodzi prowadzenie coraz to nowych programów telewizyjnych. Już nie tylko obraca litery w "Kole fortuny", lecz także śpiewa w "Jaka to melodia?" i prowadzi "Pytanie na śniadanie", gdzie zastąpiła Marzenę Rogalską. Mimo natłoku obowiązków Krzan znalazła czas, by wyrwać się z Polski na wakacje.