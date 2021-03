Izabella Krzan na plaży w zwiewnej sukience. Fanom opadły szczęki

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

Choć Krzan obecnie ma więcej pracy niż wcześniej, to znalazła czas, by wylecieć z Polski na wakacje. Gwiazda za cel podróży wybrała sobie Malediwy, czyli miejsce, gdzie ostatnio przebywał m.in. Cezary Pazura z żoną. Od chwili, gdy się tam znalazła, to publikuje jedno zdjęcie i nagranie za drugim. To rzecz jasna bardzo podoba się jej fanom.