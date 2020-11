Izabella Krzan na kwarantannie. Opowiedziała fanom o kulisach konkursu Miss

"Na każdym kroku musisz dbać, czy wygląsz odpowiednio dobrze, czy tym razem nie zapomniałaś o uśmiechu i doklejanych rzęsach. O 7 rano do 24 podczas Konkursu Miss Universe biegałyśmy na obcasach, wszędzie pod opieką opiekunów. Większość dziewczyn myśli bardziej o zwycięstwie niż o przyjaźniach, więc czasami dochodziło do mniej przyjemnych sytuacji. Porównując to wszystko do mojego preferowanego stylu życia, po 30 dniach w konkursie, nie zawsze było tak pięknie" - napisała na Instastory.