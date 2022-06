Izabella Krzan chwali się, że wstała bez kaca

Kariera Izabelli Krzan wystartowała w 2016, kiedy to zdobyła tytuł Miss Polonia. Drzwi do kariery stanęły otworem, a Krzan została reporterką w "Pytaniu na śniadanie" telewizji TVP. Stamtąd trafiła do teleturnieju "Koła fortuny". Kolejne propozycje zaczęły spływać, a Krzan ponownie wróciła do "Pytania na śniadanie", jednak tym razem w zupełnie innej roli - została prowadzącą program.