Izabela Trojanowska nie jest z mężem. Nie chce się jednak rozwieść. Dlaczego?

"Mąż był niezadowolony, że zdecydowałam się grać w 'Klanie'. To oznaczało częste wyjazdy do Polski. Dąsał się, niby mnie nie zauważał, z przekąsem informował, gdy ktoś dzwonił w sprawach zawodowych. Powtarzał, że nic go to nie obchodzi" - mówiła piosenkarka kilka lat temu na łamach "Vivy!". Dziś, po wielu latach od rozstania, patrzy na związek z Markiem Trojanowskim bez tamtych emocji. Nie uważa, że jej związek był nieudany.