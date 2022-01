Izabela Juszczak podsumowała trudny rok. Te słowa mówią wszystko

Juszczak wyznała, że weszła w nowy rok bogatsza o kolejne doświadczenia. Przy okazji skierowała życzenia do swoich obserwatorów. "Cóż mogę dodać?! Bądźcie szczęśliwi, zdrowi i zawsze się szeroko uśmiechajcie! Cieszcie się z tego co macie! Dziękuję kochani za każdy dzień i za to, że tutaj ze mną jesteście!" – zakończyła.