To najdroższy hotel na świecie. Ona może sobie na taki luksus pozwolić

Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich to coraz popularniejszy, także wśród Polaków, kierunek wakacyjnych wojaży. Choć jak wiadomo, na pobyt w Dubaju, zaliczanego do grona najdroższych miast świata, nie każdy może sobie pozwolić, nie brakuje w Polsce gwiazd, które stać na tak luksusowe wczasy. W grudniu wypoczywała tam Anna Wendzikowska z córkami , a w walentynki rozpoczęła swój pobyt Izabela Janachowska z rodziną. Była tancerka, a dziś ekspertka ślubna z własnym programem i butikiem w Warszawie, od ponad tygodnia dosłownie pławi się w luksusach. Na swój urlop wybrała jeden z najdroższych hoteli na świecie, który mieści się w słynnej Wieży Arabów - Burj Al Arab . Charakterystyczny budynek w kształcie żagla widoczny jest nie tylko na wakacyjnych zdjęciach Janachowskiej , ale jego nazwa pojawia się także w hasztagach na Instagramie.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

Przypomnijmy, że Burj Al Arab to jeden z najbardziej luksusowych hoteli na świecie, dla klasyfikacji którego zabrakło nawet gwiazdek. Do położonego na prywatnej wyspie obiektu turystów może przywieść Rolls-Royce z szoferem lub specjalny helikopter. Goście mają do wyboru przestronne apartamenty z widokiem na panoramę Zatoki Perskiej zdobione 24-karatowym złotem i wyposażone sprzętem marek Apple czy BlackBerry.