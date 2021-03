Izabela Janachowska pochwaliła się zgrabną figurą. Pozuje w kostiumie

Izabela Janachowska to jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych. Większość programów, które prowadziła tancerka, było programami ślubnymi. Od 24 października 2015 prowadzi program "I nie opuszczę cię aż do ślubu". Rok później na antenie TVN Style zadebiutował show "W czym do ślubu?", a w 2018 r. na stacji TLC premierę miały dwa programy: "Ślub marzeń" i "Panny młode ponad miarę".