Izabela Janachowska mówi, że księża zatrzaskiwali jej drzwi przed nosem

Janachowska od 2015 r. prowadzi w TVN programy ślubne. Zaczynała od "I nie opuszczę cię aż do ślubu", następnie zaczęła kręcić "W czym do ślubu?", później "Ślub marzeń" i "Panny młode ponad miarę". Przez lata pracy na planie pomogła już wielu parom w przygotowaniach do ślubu i wesela. Teraz prezenterka przyznała, że jej praca nie zawsze jest łatwa. Czasem zdarzają się nieprzewidziane problemy.