Miała niebezpieczną sytuację na drodze. Kierowca autobusu łamał prawo

Zgodnie z kodeksem drogowym korzystanie z telefonu w trakcie jazdy jest niedopuszczalne, chyba że kierowca korzysta z zestawu głośnomówiącego. Dlaczego jest to tak ważne? Wystarczy spojrzeć na statystyki. Według ostatnich danych w Polsce nawet co czwarty wypadek może być spowodowany tym, że ktoś za kierownicą używał telefonu. Kilka sekund nieuwagi i może dojść do tragedii.