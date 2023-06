Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała natchniony wpis o miłości do siebie przy mocno wyretuszowanym zdjęciu. Fani od razu jej to wytknęli

Iza nie odnalazła miłości w piątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", chociaż naprawdę dała jej szansę. Razem z telewizyjnym mężem pozostali w związku jeszcze po końcu zdjęć, ale ostatecznie oboje uznali, że nic z tego nie będzie. Przez dość długi czas kobieta była singielką, aż niedawno dała wyraźnie do zrozumienia, że jej serce jej zajęte. Publikowała fotografie róż i dwóch kieliszków, by dać jasny sygnał, że chodzi na randki. Czy to się teraz zmieniło?