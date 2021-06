Iza i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na romantycznych wakacjach

Pod koniec maja zakończyła się 5. edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zdawało się, że żadna z trzech par nie przetrwa próby czasu. Laura od początku znajdowała coraz więcej wad w Maćku, które ją irytowały, a małżeństwo Igi i Karola skończyło się oskarżeniami i podłamaniem psychicznym mężczyzny. Z kolei Iza i Kamil, pomimo kilku gaf, zawsze dochodzili do konsensusu, a ich rodziny bardzo się polubiły. Pod koniec programu jednak nic nie wskazywało na to, by ich związek miał przetrwać, gdyż przestali się widywać.