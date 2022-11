Iwona Pavlović zareagowała na słowa Pauliny Smaszcz. Nie wdała się w pyskówkę

Niektóre publiczne osoby np. Izabela Janachowska czy Iwona Pavlović skomentowały wówczas postawę Pauliny Smaszcz. Jurorka "Tańca z gwiazdami" powiedziała wówczas w rozmowie z Jastrząb Post: - Jeżeli ktoś jest szczęśliwym człowiekiem, to chyba nie wraca do tego, co było. Także Paulino, odpuść. Żyj swoim życiem. Też na pewno jesteś szczęśliwa.