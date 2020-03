Iwona Pavlović zabrała głos w sprawie zawieszenia "Tańca z gwiazdami". Ma już nowe plany

Jurorka tanecznego show uważa, że stacja słusznie przesunęła produkcję na jesień. Tłumaczy powody tej decyzji.

Niespodziewanie czeka ją półroczny urlop. Piątkowa emisja 2. odcinka show zakończyła się deklaracją o zawieszeniu produkcji ze względu na zachowanie bezpieczeństwa przed zagrożeniem koronawirusem . Do ostatniej chwili niemal wszystkie osoby pracujące przy programie nie wiedziały o tej decyzji.

- Przyjęliśmy tę decyzję z wielką pokorą. Najważniejsze teraz dla wszystkich jest nasze zdrowie i fakt, żeby nie narażać nikogo na zagrożenie. Pamiętajmy, że realizacja odcinka „Tańca z gwiazdami” to przyjazd do Warszawy wielu osób z innych miast, nie tylko z Polski. Dlatego apeluję do wszystkich, żebyśmy najbliższe dwa, trzy tygodnie nie wychodzili z domów! - powiedziała Iwona Pavlović w rozmowie z "Faktem".