Iwona Pavlović z mężem żyją na odległość. "Wykańczanie domu wykańcza związek"

Iwona Pavlović zwana Czarną Mambą od ponad 20 lat związana jest z produkcją "Tańca z gwiazdami". W trakcie emisji show co tydzień odwiedza Warszawę, jednak na co dzień mieszka w Olsztynie, z kolei jej mąż prowadzi biznesy w Pile. Przez ostatnie miesiące rzadko się widywali i to zwykle poza domem.