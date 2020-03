Iwona Pavlović pokazała zdjęcie sprzed lat. Nogi do samej szyi

"Kto z państwa świętował ostatki? Odrobina tanecznych wspomnień ode mnie" - napisała pod zdjęciem z młodości Iwona Pavlović. W tak odważnym stroju jeszcze jej nie widzieliśmy.

Fotka pochodzi prawdopodobnie sprzed kilkudziesięciu lat. Nie da się jednak ukryć, że od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Choć teraz Iwona Pavlović częściej występuje przed publicznością w charakterze jurorki i nie zakłada już tak odważnych strojów jak kiedyś, to fani z pewnością wiele by oddali, by choć raz jeszcze zobaczyć ją na parkiecie.