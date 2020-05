Iwona Cichosz pokazała zdjęcia z przeprowadzki. "Padam na twarz"

O tym, że gwiazda serialu "Leśniczówka" przenosi się do Norwegii dowiedzieliśmy się już jakiś czas temu. Zmiana miejsca pobytu to jedna z kilku wielkich zmian, jakie nastąpiły ostatnio w życiu popularnej Miss Świata Głuchych. Przypomnijmy, że Cichosz za kilka miesięcy zostanie także po raz pierwszy mamą. Fani zwrócili uwagę, że aktorka rzadziej niż dotychczas publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Patrząc na jej ostatni post na Instagramie, już wiadomo, co pochłania ją teraz bez reszty.