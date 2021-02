"It's my life! To moje życie": Współlokatorzy nie potrafią się ze sobą dogadać

"Mati, ten dom to nie jest burdel" - po raz pierwszy do dyskusji wtrącił się Oskar, czym jeszcze bardziej wzburzył poirytowanego Falasa.

Czy dojdą do porozumienia? Kością niezgody okazała się również nowa lokatorka, Emilka, która od razu wpadła w oko Mateuszowi. Ten, mimo, że ma dziewczynę, nie krył zauroczenia nową koleżanką, czym jeszcze bardziej podpadł pozostałym mieszkańcom.

To jednak zaledwie początek problemów. W środę wyemitowane zostaną kolejne dwa odcinki programu. Nocna przejażdżka Natalii i Emilki skończy się kolizją. Emocje w kamienicy nie opadną tak szybko – Mateusz postanowi ostudzić je alkoholem, lecz wywoła to zupełnie przeciwny efekt. Domownicy znów przeciwstawią się hulankom głównego lokatora, a pod koniec dnia w skargach wesprze ich podirytowany sąsiad. Z kolei Ola rozważa zakończenie udziału w programie. Skąd taka nagła decyzja?

"It's my life! To moje życie" w każdy wtorek i środę o godz. 22:30 w TTV.