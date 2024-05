Irena Kamińska-Radomska o komuniach. Radzi, ile włożyć do koperty

Pod jej postem pojawiły się komentarze internautów, którzy przyznali jej rację: "Bardzo słuszna wypowiedź. Nareszcie ktoś to powiedział", "Moim zdaniem dajemy po prostu tyle, na ile nas stać. Oczekiwanie, że osoba, która zarabia najniższą krajową, kupi laptopa albo iPhone’a to niedorzeczność. Przecież nie o to chodzi, żeby brać pożyczkę na takie rzeczy", "Najbardziej nie rozumiem tego, że jestem zaproszona jako gość z oczekiwaniem, że w ogóle jakąś kopertę muszę dać", "Warto dodać, że zaproszeni to goście, a nie sponsorzy".