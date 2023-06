Irena Dziedzic nie tolerowała odmowy. Była bezlitosna dla Edwarda Hulewicza

Co ciekawe, dziennikarka przekazywała swoim gościom pytania po to, żeby wcześniej napisali swoje odpowiedzi i nauczyli się ich na pamięć. W programie recytowali tylko swoje kwestie, pozostawiając, przygotowanej odpowiednio, prowadzącej pole do błyskotliwych komentarzy i puent, które widzowi wydawały się spontaniczne.