Internauci sugerują, że Monika Pawłowska już wcześniej chciała wchodzić do rządu

Monika Pawłowska to jedno z najgłośniejszych nazwisk w polskiej polityce w ostatnich dniach. Wszystko za sprawą jej przejścia z Lewicy do będącego w rządzącej koalicji Porozumienia Jarosława Gowina. Posłanka została skrytykowana przez wielu zwolenników opozycji, a jej asystenci masowo składali rezygnacje. Domagano się też, by złożyła mandat poselski.