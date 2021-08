Influencerki zaczną pracować? Nowe reality show będzie prawdziwym hitem

Coraz więcej w sieci gwiazd Instagrama czyli influencerów, dla których wartością nadrzędną są "lajki". Liczy się tylko to, co na zdjęciu - ma być przede wszystkim ładnie, a nierzadko kontrowersyjnie. We wrześniu na antenie telewizji Puls 2 pojawi się nowy program pt. "Instaidolki".