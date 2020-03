Indira Varma, aktorka "Gry o tron", ma koronawirusa

W Wielkiej Brytanii jest już ponad 2 tys. pacjentów z koronawirusem, liczby cały czas niestety rosną. Rząd zdecydował o zamknięciu Londynu, w którym do tej pory było najwięcej zakażeń. Słyszymy o nowych pacjentach, ale i o gwiazdach, u których zdiagnozowano COVID-19. Wygląda na to, że aktorka Indira Varma jest kolejną osobą z koronawirusem.

Indira napisała: "To takie smutne, że nasze i inne przedstawienia dookoła świata przepadły przez pandemię COVID-19. Mamy nadzieję szybko wrócić i apeluję do was (i do rządu), żeby nas wsparli, gdy to się już stanie".