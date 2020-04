India Reynolds zrzuciła ubranie. Tak walczy o prawa zwierząt

- Moje najlepsze cechy to to, że jestem miła, opiekuńcza i rozmowna. Najgorsze jest to, że zawsze się spóźniam... ale warto czekać - reklamuje sama siebie.

Reynolds pracuje na co dzień dla agencji reklamowej, jest twarzą jednej z firm odzieżowych i ambasadorką popularnego komunikatora internetowego. W swoim krótkim CV na Instagramie jako pierwsze wpisuje jednak to, że jest weganką. I to właśnie z tego powodu rozpoczęła współpracę z PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).