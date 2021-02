"Pokoje do wypłakania się". Ilona Łepkowska zdradziła, co sądzi na ten temat

Tym razem produkcentka wypowiedziała się na temat, który podzielił wielu Polaków. Gwiazda zdecydowała się zabrać głos w sprawie proponowanego przez rząd rozwiązania dla kobiet, które rodzą śmiertelnie chore dzieci. Mowa o tzw. pokoikach do wypłakania się . Zdaniem Ilony Łepkowskiej to dobre rozwiązanie.

Ilona Łepkowska o rozwiązaniu rządu. "Opanujmy się wszyscy"

"To naprawdę straszne, jakie złe emocje wyzwalają się dziś gdy tylko dotknie się problemu aborcji. Złe emocje po obu stronach" - zaczęła Łepkowska. "Nikomu nie przeszkadzał luźny i rzadko ugrzeczniony język Owsiaka do czasu, gdy powiedział to, co ostatnio powiedział. Wtedy wylał się na niego hejt. Dziś za to Facebook pełen żartów na temat 'pokoików do wypłakania się', które jako jedyną pomoc ofiaruje PiS matkom, które rodzą dziecko śmiertelnie chore" - kontynuuje producentka.