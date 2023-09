Ile tak naprawdę zarabia Karolina Gilon w "Love Island"? "Da się z tego wyżyć?"

Ruszył kolejny, ósmy już sezon programu "Love Island". W randkowym reality show może wydarzyć się dosłownie wszystko. I tak też jest. Mimo że to dopiero początek, dramatów nie brakuje. Jak to podsumowała prowadząca: "Od pierwszego odcinka wjeżdżamy na grubo". Ale to niejedyny program, w którym można zobaczyć modelkę jako prowadzącą. W zeszłym tygodniu rozpoczął się kolejny sezon "Ninja Warrior".