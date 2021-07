Ile?! Antoni Królikowski zdradził, kiedy był jego pierwszy raz

- Myślę, że u mnie za wcześnie się to wszystko zaczęło. Mój pierwszy raz miałem, jak miałem lat 14. Współcześnie jak patrzę na swojego brata, mój mały Ksawery ma 13 lat i za rok co… no jak? To jest dla mnie nierealne. W tamtym czasie gruchotanie serca się pojawiało, a potem było sklejane na różne sposoby. Przeżyłem to - dodał.