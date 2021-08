Iga ze "Ślubu" odpowiada na "soczysty jad", który się na nią wylewa

Choć piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już dawno za nami, to uczestnicy programu TVN7 cały czas wzbudzają emocje wśród internautów, fanów programu. Czasem te niezdrowe emocje, o czym najdotkliwiej przekonuje się Iga Śmiechowicz. 31-latka jest ostro krytykowana w sieci, a pierwsze takie komentarze pojawiły się jeszcze w trakcie programu. Punktowano jej zachowanie w stosunku do ekspertów "Ślubu", ale przede wszystkim jej nastawienie do związku z Karolem, którego wielokrotnie odrzucała.