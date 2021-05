Ida Nowakowska urodziła pierwsze dziecko. Znamy płeć

Ida Nowakowska i jej mąż Jack Herndon od dawna bezskutecznie starali się o dziecko. W końcu, po wielu nieudanych próbach, w styczniu 2021 r. ogłosiłą dobrą nowinę. "THE 3 OF US… Dreams come true… Dziękujemy z całego serca za wszystkie życzenia!" - napisała na Instagramie pod zdjęciem z mężem dotykającym jej brzucha.