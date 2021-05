Ida Nowakowska urodziła. "Jestem z moim najlepszym przyjacielem"

"Cześć kochani, przepraszam, że od razu nie podzieliłam się z wami, dla mnie przynajmniej, tą cudowną wieścią, że urodziłam. To wszystko się tak szybko stało. Zupełnie się tego nie spodziewałam." - zaczęła Ida Nowakowska. "No nieważne... może opowiem w pewnym momencie, jak to w ogóle się wydarzyło. Po prostu hardcore. Na razie chciałam tylko powiedzieć, że dla takich chwil naprawdę można wszystko przecierpieć. Jestem w szpitalu sama przez dwa dni. Sama.... Właśnie nie sama. Jestem z moim najlepszym przyjacielem." - dodała tancerka.