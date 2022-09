Ida Nowakowska popłakała się na wizji. "Wzruszające wspomnienia"

Trudno się dziwić, że Ida "pękła". Pałeczkę w programie przejął Tomasz Wolny, który zapowiedział premierę filmu, pogłaskał czule koleżankę po plecach i zapytał: "Damy radę?". "Tak, oczywiście. To wzruszające, też wspomnienia. Widać, jak bardzo zapadła (Anna Przybylska - przyp. red.) w pamięć ludzi, którzy z nią pracowali, więc to przepiękne i właśnie o tym chcemy porozmawiać..." - odpowiedziała dziennikarka, szybko wracając do równowagi emocjonalnej i rozmów z gośćmi.