Ida Nowakowska pokazała nagrania za kulisami. Nie obyło się bez wpadki

Co ciekawe, w ostatniej rozmowie z Pomponikiem Nowakowska wyjawiła, że nie dostała jeszcze propozycji poprowadzenia szóstej edycji "The Voice Kids". To zapewne kwestia czasu, ale nawet gdyby już miała się nie pojawić w programie, to pozostanie jego wielką fanką. "Tym bardziej, jak teraz widziałam, jak to wygląda zza kulis. Jestem częścią tej rodziny na zawsze" – powiedziała.