Idą krok dalej. Sekielscy ruszają z własnymi programami

Sekielscy poprosili o wsparcie internautów za pośrednictwem platformy Patronite. Udało się im do tej pory zebrać ponad 2,2 mln złotych. Przekłada się to na ponad 50 tys. złotych miesięcznego wsparcia na nowe projekty.

Zobacz: "Zabawa w chowanego". Tak powstawał nowy film braci Sekielskich

- Chcemy, aby to było miejsce nie tylko dla nas, gdzie będziemy realizowali i nagrywali swoje programy jako bracia lub każdy z nas osobno, ale by tworzyły tam także osoby, które będą miały coś ciekawego do powiedzenia, a nie mają narzędzi, miejsca czy nie wiedzą, jak to zrobić. Chcemy zaoferować studio z którego wyjdzie się ze zmontowaną rozmową wideo czy podcastem. Tworzymy także stronę na której będziemy udostępniali przygotowane materiały. Będziemy producentem, koproducentem treści - komentowali w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.