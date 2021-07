Ich interes nie przynosi dochodów. Przez chorobę synka mają 170 tys. zł długów

Dzisiaj ich życie to ciągła walka o przetrwanie. Mają malutkie dzieci, które wymagają opieki, a w przypadku najmłodszego dziecka będzie ona potrzebna do końca życia. Są zdrowi i chętni do działania. Paweł codziennie wyrusza z samego rana na budowę. Wraca do domu ok. godz. 22:00. Czasami śpi w samochodzie, żeby zaoszczędzić na benzynie. W sezonie zimowym remontuje domy, a latem ogrody.