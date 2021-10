"Hotel Paradise". Widzowie oburzeni sytuacją Wiktorii. Lektor programu twierdzi, że sama tego chciała

- Jesteśmy w stanie posunąć się do sytuacji, w której naruszana jest nietykalność drugiej osoby, to jest moment, w którym my mówimy stop. Ten moment to jest sytuacja, w której ofiary nie mają już na to wpływu. Na to nie pozwolimy. Ale jeśli dorośli ludzie kłócą się ze sobą, jeśli grupa odsuwa od siebie inną osobę i ludzie są niemili, to prawda jest taka, że to są życiowe sytuacje, które zdarzają się i w liceum, i na studiach, i w pracy. Oczywiście ja sobie tego nie życzę, ale nie wejdę na plan i nie powiem, nie róbcie tego, bo bym robił film fabularny, a to reality show - uzasadniał lektor.