"Hotel Paradise" powrócił. W pierwszym odcinku nie zabrakło emocji

Widzowie z niecierpliwością czekali na kolejny sezon "Hotelu Paradise". Finałowy odcinek programu przyciągnął przed telewizory masę widzów. Show oglądało ponad milion osób, a dwa wcześniejsze odcinki ponad 800 tys. To naprawdę sporo! Dlatego producenci zdecydowali się na trzeci sezon.

W pierwszym odcinku kolejnej edycji poznaliśmy nowych uczestników. 26-letnia Basia dotarła do hotelu jako pierwsza. "Jest tak pięknie, że chciałoby się wystawić ręce i krzyczeć" - wyznała. - Przyciągam kłopoty jak magnes - tak mówi o sobie uczestniczka. - Jestem niezależna, potrafię postawić na swoim - dodaje. Basia wyznała, że przyszła do "Hotelu Paradise", żeby pokazać, co oznacza bycie naturalną i szczerą dziewczyną.