Kultowy polski lektor wziął udział w hot16challenge2. "Rapował Tomasz Knapik"

Tomasz Knapik, który został nominowany do wyzwania hot16challenge2 przez Krystynę Czubównę, postanowił przyłączyć się do zabawy. Napisał kilka wersów i przeczytał je swoim charakterystycznym głosem. "Rap to nie moja bajka, lecz po krótkiej walce postanowiłem rapować […] cel jest bardzo ważny: pomoc dla medyków. Rząd się nie popisał, trzeba pomocników".