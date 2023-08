Horror w amerykańskim "Mam talent!". Uczestnik stał się żywą pochodnią

Wreszcie nastąpił gwóźdź programu. Ray został zakuty w łańcuchy przymocowane do balii z wodą, aby nie mógł uciec. Kiedy już się zanurzył, asystent wlał do wanny kilka litrów łatwoplanej cieczy. Następnie pani Wold, uzbrojona w miotacz ognia podobnie jak Leonardo DiCaprio w filmie "Pewnego razu w Hollywood", pociagnęła za spust i rozpętało się piekło. Jej syn płonął żywcem. Jury i widownia zamarli w oczekiwaniu, co dalej. Po kilku koszmarnych chwilach Ray został ugaszony pianą z gaśnicy. Nie odniósł żadnych obrażeń. Uśmiech nie schodził mu z twarzy.