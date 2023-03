Homilie Jana Pawła II już ponad tydzień na antenie TVP. Są hitem oglądalności

W czwartek 9 marca telewizyjna Jedynka tuż po godz. 20:00 wyemitowała ponad 40-minutowe kazanie, które Jan Paweł II wygłosił 2 czerwca 1979 roku w Warszawie. Była to jego pierwsza pielgrzymka do Polski. Wtedy wypowiedział słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!". Audycję obejrzało wówczas 1,36 mln widzów, przez co stała się hitem oglądalności.