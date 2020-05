Nowy serial Netfliksa "Hollywood" to piękna bajka dla dorosłych

Serial "Hollywood" to kolejna produkcja Ryana Murphy 'ego, twórcy m.in. "Glee" czy serii "American Horror Story". Tym razem reżyser za cel obrał sobie powojenne losy Fabryki Snów i próbę opowiedzenia jej historii na nowo. W jego reinterpretacji w Hollywood u sterów zasiadają kobiety, geje i czarnoskórzy - koncept o tyle odważny, co wciąż nierealny, nawet 70 lat po wydarzeniach z serialu. Sprawia to, że opowiedziana tutaj historia jest piękną bajką ze wszystkimi wadami i zaletami gatunku.

Serial sięga do prawdziwych wydarzeń i postaci, próbując jednocześnie opowiedzieć historię na nowo. Jak potoczyłaby się kariera legendarnego Rocka Hudsona, gdyby nie musiał ukrywać swojej orientacji seksualnej? Czy Hollywood naprawdę aż tak bardzo zabolałoby docenienie Oscarem Anny May Wong, aktorki pochodzenia azjatyckiego, która robiła karierę w USA? Twórcy serialu czerpią garściami z garnca branżowych plotek i osadzają je w świecie, w którym możliwe jest absolutnie wszystko. Dla wielu widzów to może być największa bolączka "Hollywood" - nie ma tu wyzwania, pochylenia się nad problemem rasizmu czy homofobii. Jest tylko klasyczny happy end, w którym nierówności rasowe i sam Ku Klux Klan rozwiązują się same.