"Pierwsza dama lewicy". Musiał szybko przeprosić widzów

- W sprawach kobiet nie ma innej drogi. Albo ma prawo do swojego ciała, do decyzji, albo nie ma. W tej sprawie nie ma trzeciej drogi - przekonywał niedawno wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Był to zaledwie pstryczek w nos wymierzony w koalicjanta.