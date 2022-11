Radość trwała krótko. Twórcy hitu Netfliksa mogą mieć poważne kłopoty

Elementy scenografii to jednak nie jedyne podobieństwa, które dostrzegła Brazylijka. Cagnin uważa, że "skopiowane" zostały także istotne elementy fabuły, umiejscowienie akcji na statku, trójkąty w oczach bohaterów oraz historie niektórych postaci. Zwraca też uwagę, że jej komiks to krótka forma, przez co dużo łatwiej ukryć kradzież, jeśli z komiksowej noweli powstanie kilkugodzinny serial. Artysta jest jednak przekonana, że esencja "Black Silence" została przeniesiona do produkcji Netfliksa.