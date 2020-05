"Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było" – nowy dokument już dostępny na HBO

"Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było" to kameralny portret hollywoodzkiej legendy. Reżyserem obrazu jest Laurent Bouzereau, producentką m.in. Natasha Gregson Wagner, prywatnie córka aktorki. Film dokumentalny HBO dostępny jest w HBO GO od 6 maja.

Tragiczna śmierć legendarnej aktorki Natalie Wood, która zginęła u wybrzeży wyspy Catalina w wieku zaledwie 43 lat, do dziś przyciąga większą uwagę opinii publicznej niż historia jej życia i kariery. O niezwykłym życiu, jakie prowadziła i bogatym dorobku pamięta jednak grono jej licznych przyjaciół oraz rodzina, włącznie z córką Natashą Gregson Wagner.

"Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było" to intrygujący portret jednej z największych hollywoodzkich legend, a jednocześnie oddanej rodzinie kobiety, która dokonywała odważnych - i jak na owe czasy bardzo postępowych - wyborów. Córka aktorki, Natasha Gregoson Wagner analizuje w nim publiczne i prywatne życie swojej matki, zapraszając przed kamerę osoby z jej najbliższego otoczenia, w tym męża Roberta J. Wagnera, który po raz pierwszy odpowiada publicznie o śmierci Natalie.

W dokumencie HBO zobaczymy wybrane fragmenty produkcji z bogatej filmografii aktorki oraz wiele materiałów archiwalnych, zdjęcia rodzinne, pamiętniki, nigdy wcześniej nieemitowane amatorskie filmy nakręcone w domu. Usłyszymy też zarejestrowane przez nią nagrania.

Natalie Wood - jak zaczynała?

Natalie Wood urodziła się w San Francisco w rodzinie rosyjskich imigrantów i zadebiutowała przed kamerą w wielu zaledwie 5 lat, występując w wielkiej produkcji filmowej pt. "Na zawsze" u boku Orsona Wellesa i Maureen O’Hary. Zanim skończyła 25 lat miała na swoim koncie nie tylko trzy nominacje do Nagrody Akademii Filmowej za role w filmach "Buntownik bez powodu", "Wiosenna bujność traw" i "Love with the Proper Stranger", ale dzięki roli Marii w filmowej adaptacji musicalu "West Side Story" stała się także ulubienicą publiczności.

Natalie Wood - życie prywatne

W dokumencie poświęconym aktorce opowiadają o niej przyjaciele, koledzy i członkowie rodziny, którzy znali ją najlepiej. Jej pierwsze małżeństwo z Wagnerem przetrwało zaledwie cztery lata. Po rozwodzie oboje poślubili innych partnerów i mieli z nimi dzieci, ale ponownie zeszli się kilka lat później. Stworzyli dużą, patchworkową rodzinę i, jak wspominają wszystkie ich dzieci, w drugim małżeństwie oboje odnaleźli szczęście.

Robert Redford, którego kariera nabrała tempa po występie w filmie "Inside Daisy Clover" (1965) u boku Natalie Wood i aktor George Hamilton wspominają jej życzliwość i profesjonalizm. Mia Farrow podkreśla, że dla Wood najważniejsza zawsze była rodzina i dzieci. Pogodzenie pracy na planie filmowym i rodzinnych zobowiązań nie zawsze było dla niej łatwe, podobnie jak relacje z dominującą i ambitną matką czy rozwiązywanie innych rodzinnych konfliktów.

Natalie Wood - kariera

W bardzo młodym wieku Natalie Wood zaczęła starannie dobierać swoje filmowe role. W 1955 roku wystąpiła w dramacie "Buntownik bez powodu", gdzie zagrała zbuntowaną nastolatkę, szukającą bratniej duszy i bardzo utożsamiała się ze swoją bohaterką. Jej burzliwa relacja z matką wyjaśnia, dlaczego fascynowały ją takie postacie, jak bohaterki, które zagrała w "Wiosennej bujności traw" (1961) czy "Gypsy" (1962). Bardzo interesowały ją także kwestie społeczne poruszane w filmie "Bob and Carol and Ted and Alice" (1969). Chociaż aktorka funkcjonowała w systemie stworzonym przez wielkie wytwórnie filmowe, nauczyła się mądrze wykorzystywać swoją pozycję podczas rozmów z Jackiem Warnerem, szefem Warner Bros., aby zdobyć większą kontrolę nad własną karierą.

Natalie Wood - dokument HBO

W biograficznym dokumencie HBO "Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było", poznajemy lepiej legendarną aktorkę nie tylko przez pryzmat zagranych przez nią ról, ale także dzięki bogatej kolekcji prywatnych zdjęć i nagrań, które jej córka odnalazła w domowym schowku. Wśród odkrytych niedawno materiałów znajdują się nigdy niepublikowane wcześniej nagrania filmowe z drugiego ślubu Wood z Wagnerem oraz bardzo wymowny, nigdy nieopublikowany artykuł napisany przez Wood w 1966 roku dla magazynu Ladies Home Journal, w którym aktorka dzieli się z czytelniczkami swoimi przemyśleniami na temat kariery, spraw sercowych i rodzinnych. Archiwalne wywiady z Natalie Wood przeprowadzane na różnych etapach jej kariery tworzą natomiast portret inteligentnej, dojrzewającej kobiety, która znajduje spełnienie w macierzyństwie i cieszy się rozwijającą się karierą aktorską.

W filmie dokumentalnym twórcy odnoszą się także do sensacyjnych nagłówków gazet, które w dalszym ciągu przyćmiewają wszystkie wzmianki o Natalie Wood i starają się ustalić, co naprawdę wydarzyło się w noc jej śmierci. Mąż Wood, Robert J. Wagner rozmawia szczerze z jej córką, Natashą Gregson Wagner o tragicznym wypadku Natalie i żałobie, jaką wspólnie przeżywali.

"Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było" to skłaniające do refleksji studium wielkiej kariery, życia na świeczniku i tragicznej śmierci, która nadal skupia znacznie więcej uwagi niż dorobek zdolnej i odważnej kobiety. Film miał swoją światową prapremierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance.

Biograficzny dokument wyprodukowany został przez HBO Documentary Films oraz Amblin Television. Reżyserem obrazu jest ceniony filmowiec Laurent Bouzereau. Obowiązki producentów pełnili: Laurent Bouzereau, Natasha Gregson Wagner i Manoah Bowman. Producentami wykonawczymi ze strony Amblin Television byli Darryl Frank i Justin Falvey, natomiast z ramienia HBO - Nancy Abraham i Lisa Heller.